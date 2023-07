"Plastica in spiaggia a Orbetello: Calenda attacca il Comune. Casamenti: "Assurdità"". Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti risponde alle accuse di Carlo Calenda riguardo alla gestione delle plastiche nella Laguna di Orbetello, affermando che sono state prese misure per la pulizia e che non escono plastiche dalla laguna.