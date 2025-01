Pino Daniele raccontato da Pietro Perone

La vita e le opere di Pino Daniele nel libro di Pietro Perone. A dieci anni dalla scomparsa dello straordinario artista partenopeo che amava la Maremma e l’aveva scelta come sua seconda dimora, il Comune di Magliano lo ricorda con la presentazione del libro di Pietro Perone, giornalista e caporedattore de "Il Mattino". L’appuntamento è per oggi alle 17.30 nella sala espositiva di via Garibaldi con la presentazione del volume "Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò". Un appuntamento che vedrà la presenza dell’autore che ripercorre, con il suo lavoro, la storia di Daniele anche attraverso preziose testimonianze, come quella del neo cardinale Mimmo Battaglia. L’evento vedrà i saluti iniziali del sindaco Gabriele Fusini, gli interventi di Federico Vacalebre, critico musicale de Il Mattino, e di Federica Fantozzi, giornalista di Huffpost, il ricordo di Amanda Bonini, compagna di Daniele. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale per ricordare uno degli artisti italiani più amati, è a ingresso libero e gratuito.