Pietro Bonfilio, dal successo mondiale al riconoscimento nella sua Scansano

Largo ai giovani, mai frase è stata più azzeccata come nel caso di Pietro Bonfilio. Nato a Scansano nel 1990, Pietro ha una carriera musicale esplosiva. Diplomato al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano col massimo dei voti, si perfeziona in pianoforte alla Hochschule fur Musik un Theater di Lipsia e consegue un Master in Performance al Royal Conservatoire of Scotland. Il suo grande talento lo porta a esibirsi, in un crescendo continuo, sui palchi più prestigiosi del mondo, tra cui l’ambito Carnegie Hall di New York, dove esordisce a soli 25 anni. Dalla grande mela a Tel Aviv, da Città del Messico a Bangkok, e poi Londra, Berlino e tanto altro, Bonfilio è attualmente reduce da un ultimo recentissimo successo alla Scala di Milano. Nonostante gli impegni rimane legato alla sua terra, per la quale da ben 12 anni si impegna nella realizzazione di Morellino Classica Festival Internazionale di Scansano, di cui è direttore artistico. Proprio lì, al Teatro Castagnoli, terrà il concerto d’inizio anno il 6 gennaio e il Comune nell’occasione gli assegnerà un riconoscimento per essere, col suo talento musicale e l’impegno per il festival, ambasciatore della Maremma nel mondo.

Rossano Marzocchi