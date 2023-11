Grosseto, picchiato e minacciato dalla compagna: donna finisce nei guai

Grosseto, 29 novembre 2023 – Maltrattamenti e lesioni. Ma questa volta le accuse del sostituto procuratore Carmine Nuzzo non sono state contestate ad un uomo, ma ad una donna di 48 anni. Per tutto un anno infatti, la donna, originaria della provincia di Livorno, avrebbe maltrattato, offeso e picchiato il suo compagno, un 42enne che abita in provincia di Grosseto, imprenditore agricolo, costretto più volte a scappare di casa e a rifugiarsi dai suoi genitori. Episodi che sono accaduti spesso durante la notte. I carabinieri sono stati più volte sollecitati ad intervenire per fermare la furia della donna. Molte volte la 48enne, sotto effetto di stupefacenti, non riusciva a controllare la sua violenza, e a farne le spese era l’uomo. Il sostituto procuratore Nuzzo ha chiesto il processo per la donna durante l’udienza preliminare dal giudice Sergio Compagnucci. La donna, tra l’altro, accusata di maltrattamenti e lesioni personali aggravate, era stata denunciata una prima volta dal suo compagno per il reato di truffa. L’uomo però, come ha detto ai carabinieri, avrebbe ritirato la querela per le minacce che la compagna continuava a rivolgergli. Lo offendeva e lo umiliava e soprattutto lo picchiava quasi tutti i giorni, con graffi, pugni e schiaffi. Durante una lite, come è stato ricostruito dai militari, la donna avrebbe strappato dalle mani dell’uomo anche il portafogli e il cellulare. Portando via anche 250 euro. Durante un’altra lite la donna lo avrebbe preso per il collo e riempito di schiaffi costringendo l’uomo a recarsi al Pronto soccorso per farsi medicare. In quell’occasione la donna aveva abusato di stupefacenti e poi era stata colta da un improvviso attacco di gelosia, avendo sospettato il tradimento. Minacce che si sono interrotte quando la donna ha saputo dell’udienza preliminare in tribunale che è poi è stata rinviata.