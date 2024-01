Piazza Garibaldi. Arriva la nuova illuminazione

Prosegue il progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione nel centro storico di Massa Marittima, già presentato ai cittadini. Da lunedì 15 saranno installati i nuovi corpi illuminanti in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe. L’intervento si pone l’obiettivo di rendere più efficiente la pubblica illuminazione e nel contempo esaltare in notturna la bellezza del centro storico di Massa Marittima, la sua piazza principale e le vie limitrofe con l’uso di corpi illuminanti pensati per valorizzare le singole emergenze architettoniche e le specifiche identità dei principali edifici storici, creando un effetto scenografico. I vecchi corpi illuminanti, disomogenei e oramai obsoleti, saranno sostituiti con nuovi punti luce dalle performance più evolute in termini di qualità della luce e di risparmio energetico. L’intervento riguarda l’illuminazione della Piazza Garibaldi e di tutti gli edifici che vi si affacciano: la Cattedrale di San Cerbone e del palazzo Vescovile, il palazzo Pretorio, sede dell’ufficio turistico e del museo archeologico; il palazzo del Comune e Palazzo Malfatti. Uno specifico intervento è dedicato alla via Ximenes ed al palazzo delle Fonti dell’Abbondanza. Ai fini informativi il Comune ha pubblicato l’elenco delle proprietà interessate dagli interventi nelle parti comuni quali facciate e sottotetti, consultabile al seguente link: https://www.halleyweb.com/c053015/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=24436. I proprietari interessati potranno acquisire maggiori informazioni sui lavori presso gli uffici comunali, previo appuntamento. Per info o appuntamento: 0566906260 – 3357501834.