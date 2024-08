Piazza della Riconciliazione. Dialogo tra Lojudice e Giani

Due parole, convivenza e riconciliazione, due figure dal grande spessore intellettuale ed umano, Augusto Paolo Lojudice, cardinale e arcivescovo della diocesi di Siena, Colle val d’Elsa e Montalcino e Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e una nuova piazza da inaugurare, che vuole diventare luogo di dialogo e di confronto. Mercoledì alle 18.30 ad Arcidosso sarà infatti inaugurata piazza della Riconciliazione. E l’evento sarà suggellato dal dialogo tra Lojudice e Giani su convivenza e riconciliazione, presente il progettista Maurizio Di Stefano, mentre l’incontro sarà moderato dalla giornalista de La7, Alessandra Sardoni.

"L’obiettivo dell’iniziativa di mercoledì – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – è in ciò che può scaturire da un invito a ragionare diretto a due personaggi del genere come un cardinale e un presidente di Regione su temi fondamentali per la salute di una comunità. L’interesse è nell’ascolto che un momento come questo ci può offrire. Abbiamo voluto regalare a tutti questa opportunità per dare il giusto valore alla ‘ben finita’ di un luogo antico e moderno: la piazza e il parco della Riconciliazione che recuperano uno spazio alla vita del paese. Due persone ‘speciali’ la riempiranno di contenuti prima di riempirla di cittadini. La sfida è forse la più alta che noi tutti abbiamo: costruire un futuro migliore a partire dalla comprensione del presente. Non ci sono dunque certezze in ciò che affronteremo – chiude Marini – chiediamo ai nostri due personaggi se convivere sia un percorso di continua riconciliazione, se i due momenti siano antitetici o necessariamente complementari".