Piantumato l'albero dell'affidamento familiare al parco di via Giotto

Grosseto, 16 ottobre 2023 - È un albero della canfora, quello piantumato questa mattina, martedì 10 ottobre, al parco di via Giotto a Grosseto dall’équipe del Centro affidi del Coeso e dall’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi. Con questa iniziativa simbolica si vuole sottolineare ancora una volta l’importanza dell’affidamento familiare, un istituto giuridico che permette di aiutare, per un periodo di tempo, alcune famiglie in difficoltà, accogliendo i minori nella propria casa a tempo pieno o parziale.

Alla messa a dimora dell’“albero dell’affidamento familiare” seguiranno, per tutto il mese altre iniziative: martedì 17 ottobre alle 12 è in programma, sempre al parco di via Giotto, l’inaugurazione della panchina arancione, colore dell’affido, mentre martedì 24 ottobre, il Centro affidi di via Damiano Chiesa 7/a Grosseto aprirà le sue porte per un open day dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 18; domenica 29 ottobre è in calendario la “passeggiata dell’affido”, in partenza alle 11 dal bastione Garibaldi, un percorso sulle Mura medicee, intervallato dall’incontro con le statue viventi, genitori e bambini affidatari che si raccontano, illustrando la loro esperienza. Per informazioni: centroaffidi@coesoareagr.it