Piano strutturale "Giusto il rinvio" a Grosseto: Lega d'accordo

L’adozione del piano strutturale slitta a settembre e la Lega è d’accordo. "La decisione è stata maturata dopo una riunione del nostro direttivo intercomunale – dicono i dirigenti del partito – con un obiettivo ben preciso, quello di ascoltare le esigenze della città e portare queste esigenze all’interno del nuovo regolamento di cui si doterà Grosseto".

"Con l’adozione del Piano strutturale e le clausole di salvaguardia – dice Gino Tornusciolo, consigliere comunale – di fatto decadono i permessi a costruire per chi non ha iniziato i lavori, per questo diamo qualche settimana di tempo in più, affinché gli interessati possano recepire quanto previsto dal nuovo strumento urbanistico". Alessandro Bragaglia (nella foto), segretario comunale, spiega come la lega si ponga come punto di ascolto di tutti. "La lega – dice Bragaglia – si pone come un interlocutore dei cittadini per comprendere le nuove misure del Piano strutturale e gli atti che verranno adottati per renderlo operativo".