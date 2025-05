PetStore Conad ’Storie d’amore’. Nuova edizione

Al via la nuova edizione di ’Ritratti d’Amore’, che quest’anno cambia nome – ’Storie d’Amore’ – e veste per raccontare ancor più intimamente il profondo legame tra padroni e animali domestici.

’Fulcro’ dell’iniziativa, come sempre, sarà il PetStore Conad di Grosseto, negozio specializzato di prodotti e accessori per animali in via Castiglionese.

’Storie d’Amore’ prevede non soltanto la realizzazione gratuita di 50 scatti d’autore dei clienti del PetStore Conad e dei loro compagni di vita pelosi, ma anche la produzione di altrettante video-interviste di cui gli stessi saranno protagonisti. Brevi e semplici clips dove i padroni racconteranno la ’Storia d’Amore’ che li lega al cucciolo di casa, rispondendo a domande tipo. Un modo, dunque, per ricordare quanto gli animali rendano più speciali i nostri giorni e, soprattutto, per emozionare attraverso piccoli dettagli della vita quotidiana con loro.

Da lunedì scorso, il PetStore Conad regalerà a tutti i possessori di Carta Insieme Conad che faranno un acquisto di qualsiasi importo un buono che darà diritto a una video-intervista e uno scatto fotografico in compagnia del proprio amico animale. Con il buono i proprietari potranno, entro il 18 maggio (salvo esaurimento posti), prenotare un appuntamento per realizzare la video-intervista e la fotografia. Gli shootings avranno luogo all’interno di un set allestito nel locale adiacente al PetStore Conad mercoledì 21 maggio dalle 9 alle 17 e giovedì 22 maggio dalle 10 alle 18 (sarà possibile accedervi solo su prenotazione). Le Storie d’Amore saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del punto vendita e inviate in formato digitale ad alta risoluzione all’indirizzo e—mail dei partecipanti a partire da luglio. In più, le foto saranno stampate e consegnate a tutti i modelli pelosi degli scatti.

Cambia la veste, ma non l’obiettivo dell’iniziativa: popolare le case dei grossetani con le immagini di queste straordinarie creature, capaci di metterci in mano la loro vita e di prometterci lealtà incondizionata.