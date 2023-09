Pesca sportiva Fipsas. Campionato italiano con tredici società

Ancora una manifestazione di livello nazionale organizzata dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva in Costa d’Argento. Da oggi a domenica si svolgerà in varie location al Monte Argentario la 70° edizione del campionato italiano per società sportive di canna da riva ConiFipsas. Una competizione che vedrà al via 13 società sportive provenienti da tutta italia. Tre le formazioni che rappresenteranno invece la Toscana. Tra di esse una di casa, l’Apso Ombrone di Grosseto che presenterà due squadre.