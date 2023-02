Pesca all’anguilla, un forum internazionale

Nell’ambito del Forum dei pescatori artigianali (Small Scale Fisher’s Forum) e delle azioni intraprese a seguito del Programma di ricerca sull’anguilla Europea nel Mediterraneo, ambedue iniziative della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della Fao, si terrà a Orbetello da martedì a giovedì 2 marzo il secondo workshop Internazionale sull’anguilla europea.

"Si tratta – dice Pier Luigi Piro, presidente della cooperativa La Peschereccia – di un tavolo di lavoro che si pone l’obiettivo di consolidare il network di ricercatori e pescatori, coinvolti, in tutti i Paesi del Mediterraneo, nella gestione e nel monitoraggio della pesca dell’anguilla".

Il Workshop, a cui parteciperanno circa 40 delegati da 9 Paesi, si terrà sulle sponde della Laguna, un sito che ha antiche tradizioni di pesca dell’anguilla, e ormai da molti anni impegnato anche in collaborazioni scientifiche su questa risorsa, nell’incantevole cornice del Centro degustazione "I Pescatori di Orbetello".

L’evento è organizzato, su mandato Fao, dall’associazione culturale Laguna Art Factory, impegnata da oltre un anno nella salvaguardia della Laguna attraverso l’arte e la cultura, anche scientifica.

"Il confronto tra esperienze diverse e la condivisione delle conoscenze – continua Piro –, sono passi importanti per capire come affrontare le sfida di una gestione sostenibile di questa specie condivisa, anche in un’ottica di salvaguardia. Si tratta di individuare la strada da percorrere verso una risoluzione concertata di problematiche che interessano la nostra comunità che abita le sponde lagunari e il territorio circostante, così come tante altre nel bacino del Mediterraneo".

Durante l’evento sono previste giornate di lavoro, studio e visite nella Laguna di Orbetello, un luogo di alto valore naturalistico e un simbolo di cultura e tradizioni nella fascia costiera tirrenica. Particolare soddisfazione è espressa degli organizzatori per un evento di altissimo livello, in collaborazione con Fao-Cgpm, in un momento cruciale per il futuro di questa risorsa ittica. Nella pause del convegno, gli ospiti potranno conoscere il territorio ed i prodotti tipici, ma soprattutto confrontarsi sui problemi reali, e sui punti di incontro, del mestiere della pesca e della scienza.