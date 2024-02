Pesca a strascico illegale. Multa e sequestri

La Guardia costiera di Piombino ha concluso un’altra mirata attività di contrasto all’attività di pesca a strascico illecita nel Golfo di Follonica. I militari, a bordo della dipendente motovedetta CP 2108, hanno trascorso la notte appostandosi in mare, favoriti dalle ottime condizioni meteo-marine e dall’assenza di fonti luminose, riuscendo così ad intercettare un peschereccio che pescava in zona vietata dalla normativa, in quanto si trovava all’interno delle 3 miglia dalla costa, utilizzando inoltre attrezzi vietati. Gli agenti hanno quindi intimato all’unità di rientrare in porto a Piombino e hanno elevato sanzioni amministrative – per un importo complessivo di 4.516 euro al comandante dell’unità, con conseguente sequestro della rete da pesca. L’operazione in questione si inserisce nell’ambito della continua e sempre costante attività di vigilanza che il Corpo delle Capitanerie di Porto mette in atto per contrastare le attività illegali maggiormente impattanti sulla pesca e sull’ambiente.