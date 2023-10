"Perucca e "La distanza del cuore": incontro a Grosseto"

"La distanza del cuore" è il titolo del secondo romanzo scritto da Barbara Perucca (nella foto) e domani l’autrice sarà nella libreria Mondadori in Corso Carducci, a Grosseto, per l’incontro con i lettori e il firmacopie.

"Il mio secondo romanzo – dice Perucca – è uscito a maggio e ha già vinto il premio Special Best Montefiore 2023. E’ stato presentato anche al Salone di Torino il 21 maggio scorso nello stand della Regione Toscana, da Libraccio a Firenze l’8 maggio, a LibrExpo a Livorno il 6 maggio, alla Feltrinelli di Torino l’11 settembre. Lo stile è quello della narrativa mainstream. Senza eccessi. Pirandelliamente tanti personaggi e colpi di scena e la storia (non autobiografica) ambientata per metà in India con tematiche dallo Ius Soli ai matrimoni interreligiosi, dalla violenza di genere a un personaggio gay, dall’Islam a una storia nella storia tra teenager. Per costruire un mondo dove i confini si possano valicare e la distanza tra le persone sia solo quella del cuore".

La storia. Cristina è sposata con Claudio da quattro mesi. Mattia, l’amico del cuore di Cristina, è stato il loro testimone di nozze. La festa di compleanno della nuova ragazza di Mattia, l’addio al celibato di un collega di lavoro di Claudio e un viaggio in India: niente sarà più come prima.