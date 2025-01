Personale, il Comune assume. Concorso per un funzionario

Il Comune ha pubblicato 2 avvisi di mobilità per il settore Pianificazione e un avviso di concorso per assunzione a tempo indeterminato nell’ufficio di Avvocatura civica che scadono il 30 gennaio: il Comune cerca un istruttore tecnico – appartenente all’area degli istruttori - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 3 (pianificazione). Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di funzionario tecnico – appartenente all’area dei funzionari ed elevata qualificazione - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 3 (pianificazione) e infine il Comune assume a tempo indeterminato un "funzionario amministrativo" con inquadramento nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione nell’ufficio di avvocatura civica. Gli avvisi sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Follonica, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Concorso" e sul "Portale unico del reclutamento inPA". Domande entro nel 12 del 30.