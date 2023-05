‘Perso per pochi voti Faremo opposizione dura’

Non appena ha compreso che la vittoria, nonostante l’ottima performance, era andata alla Ulivieri, Andrea Maule, candidato sindaco di "Noi per Gavorrano", non ha indugiato un attimo ed è andato nella sede elettorale avversaria per salutare e fare i complimenti alla neo sindaco. "Pochi voti ci distanziano dalla nostra avversaria – ha detto – e sono decisamente soddisfatto del risultato conseguito contro il centrosinistra unito. Devo essere sincero ci abbiamo creduto fino all’ultimo e i voti raccolti dimostrano che abbiamo fatto un buon lavoro. Auguro un grande in bocca al lupo a Stefania". Poi parlando del futuro Maule ha detto "Siamo in democrazia e faremo cinque anni di opposizione. Sarà però un’opposizione dura ed assolutamente non faremo sconti". Cinque anni fa la lista di centrodestra guidata allora da Gaetano Di Curzio raccolse 1.061 voti ed entrò nell’assemblea comunale con due consiglieri. Questa volta Maule ha raccolto 1.630 voti e va all’opposizione con tre consiglieri: che saranno Claudio Asuni 167 preferenze, Giacomo Signori 304, Chiara Vitagliano 208 voti. Gli altri candidati che correvano con Maule hanno ottenuto le seguenti preferenze: Patrizia Cagneschi 100 voti, Claudia Cesarini 77, Gianfranco Iacomelli 45, Mariangela Oddo 102, Gina Redi 130, Marco Ristori 49, Silvia Sarcoli 118, Gilberto Stefanini 102, Stefano Tosi 37.

R.P.