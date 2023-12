"Perdite d’acqua. AdF intervenga"

Lettera aperta all’Acquedotto del Fiora per chiedere la sostituzione delle tubazioni di Porto Ercole. Marco Nieto, consigliere comunale di minoranza, ha scritto al presidente di AdF Roberto Renai "con il cuore in mano, spinto dai numerosi e ripetuti problemi riguardanti le molteplici rotture della nostra conduttura idrica". "Ho riscontrato – afferma Nieto – due grosse perdite in via Caravaggio e l’altra in via dei Molini, dove è stato fatto da pochissimo tempo il nuovo manto stradale". Per Nieto si tratta dell’ennesimo episodio di una serie non certo trascurabili di perdite. "È evidente – dice – che non basta più solamente affrontare il problema al verificarsi delle rotture, affidandosi a continue riparazioni che, per quanto tempestive, si configurano spesso come palliativi di brevissima durata. Occorre invece intervenire alla radice, mettendo in cantiere la sostituzione progressiva dei tratti in cui si verifica il maggior numero di guasti".