Percorsi formativi gratuiti con "Gol"

Chi è in cerca di una occupazione e per il prossimo Natale vuole regalarsi la possibilità di implementare le proprie conoscenze e le proprie competenze così da aumentare le chance di trovare lavoro può ancora contare sugli oltre 60 percorsi formativi gratuiti dell’offerta "Gol" (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Ma deve fare in fretta, perché ogni giorno che passa si avvicina il termine per presentare domanda.

L’iscrizione a questi corsi altamente specializzanti che spaziano dal percorso Somministrazione alimenti e bevande, a quello per Agenti di commercio passando per il conseguimento del patentino per muletti e trattori o per l’attestato di primo soccorso, è gestita dal Centro per l’impiego della provincia di Grosseto. La loro effettiva esecuzione, invece, è curata dall’Agenzia formativa di Confcommercio Grosseto che per essi mette a disposizione docenti di notevole esperienza e preparazione.

I corsi "Gol" sono totalmente gratuiti e hanno una durata diversa a seconda del profilo prescelto. Si può iscrivere chiunque abbia compiuto i 18 anni di età. Il requisito di partenza è essere iscritti al "Programma Gol" nel Centro per l’impiego.

Per maggiori informazioni si può contattare anche l’Agenzia formativa di Confcommercio Grosseto all’indirizzo mail: [email protected]