Per i bagnini minorenni c’è la proroga

Dal Governo è arrivata la tanto attesa proroga per l’attività di salvamento acquatico. Fino al 30 giugno le regole per acquisire il brevetto resteranno identiche rispetto al passato e così anche i minorenni potranno diventare bagnini. Il Governo aveva deciso di alzare l’età minima per l’accesso ai corsi di formazione, dai 16 ai 18 anni, rendendo però difficile il reclutamento dei bagnini da parte degli stabilimenti balneari, visto che nove partecipanti su dieci ai corsi di formazione sono minorenni. Ora arriva la proroga rinviando la problematica fino a giugno ma di fatto rimandandola al prossimo anno. E così, per questa stagione, chi ha il brevetto, seppur minorenne, potrà esercitare l’attività di bagnino.