Pellicano Hotels. Premio prestigioso

Il gruppo Pellicano Hotels ha ottenuto la certificazione Leading Hospitality Employer di LavoroTurismo. Si tratta di un riconoscimento che premia le realtà che si distinguono per la qualità dell’ambiente lavorativo e la soddisfazione dei dipendenti. Pellicano Hotels, con i suoi tre hotel, Il Pellicano di Porto Ercole, La Posta Vecchia Hotel e Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, "si è distinta – dicono dalla Direzione – per la sua strategia di gestione delle risorse umane completa e focalizzata sui dettagli, che dimostra un chiaro impegno verso la comunicazione, la crescita dei dipendenti e il work-life balance. Questi elementi costituiscono per noi le fondamenta su cui garantire un benessere lavorativo diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione. La strategia aziendale relativa alla gestione delle risorse umane si è dimostrata ben articolata e caratterizzata da elementi distintivi forti, sia di natura valoriale che operativa".