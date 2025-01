Pedonalizzazione, si parte. Nuova circolazione per il Corso: "Migliorare la fruibilità"

Fissata la data d’inizio del nuovo piano di regolamentazione della circolazione stradale in centro storico: da lunedì 13 i cambiamenti decisi dalla giunta saranno in vigore. Il nuovo disegno legato alla mobilità nel salotto buono del capoluogo riguarda in particolare la circolazione stradale in corso Carducci e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della zona e garantire maggiore sicurezza.

Corso Carducci è un punto cardine della città, luogo di passeggiate e acquisti. Da tempo l’amministrazione lavora per limitare il traffico in alcune fasce orarie e impedire il transito alle biciclette in modo permanente. Occorreva anche un riequilibrio per arginare l’incremento dei mezzi di logistica legato al sempre maggiore numero di acquisti on-line.

La nuova regolamentazione, riconferma il divieto permanente di transito alle biciclette e ai monopattini in corso Carducci, inoltre ne introduce, anche per le vie limitrofe, il divieto di transito e sosta dalle 11 alle 6 del giorno successivo per tutti i veicoli, eccetto mezzi in emergenza e mezzi per la pulizia delle strade, oltre che, solo nei rami di accesso al corso Carducci, i velocipedi.

È stata prevista, per agevolare la consegna delle merci, l’estensione della fascia oraria per l’ingresso nella Ztl ai possessori del permesso Cs-Ztl (movimentazione merci) e Cs/Sp-Ztl (movimentazione merci speciali) con orario 0-24 nel rispetto delle zone pedonali interne alla Ztl alle quali saranno dedicati nuovi stalli di sosta per carico-scarico merci nelle vie attorno al corso.

"Si tratta - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale – di un intervento prezioso che mira a irrobustire la mobilità sostenibile nel capoluogo".