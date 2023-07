Paura al mare Undicenne rischia di annegare

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia per una bambina di 11 anni che ha rischiato di annegare. Solo il tempestivo intervento dei bagnini, le indicazioni fornite da un medico presente fra i bagnanti, il perfetto lavoro del personale della Croce rossa castiglionese prima e quello di "Pegaso" successivamente hanno scongiurato che si consumasse una tragedia.

Tutto è accaduto poco dopo le 17 quando la bambina, in vacanza con i genitori (la famiglia risiede nel comune di Castiglion Fiorentino), è entrata in acqua per fare il bagno. Pochi minuti e ha accusato un malore, probabilmente causato da una congestione, finendo sott’acqua. I primi ad intervenire sono stati altri turisti che si trovavano vicini a lei e poi sono arrivati i bagnini che hanno portato la bambina fino a riva, ma era già priva di conoscenza e aveva ingerito molta acqua. Immediato l’inizio del massaggio che ha consentito alla piccola di iniziare ad espellere l’acqua, poi il personale della Croce rossa ha proseguito la procedura in attesa che arrivasse "Pegaso". La bambina è stata assistita in maniera perfetta e non appena le sue condizioni lo hanno consentito è stata caricata sull’ambulanza della Cri che l’ha accompagnata fino al campo di calcio dove era atterrata l’eliambulanza. Il medico l’ha presa in consegna e una volta stabilizzata l’elicottero è decollato per portarla direttamente a Firenze per essere sottoposta a cure e accertamenti nell’ospedale pediatrico "Meyer".

La piccola aveva ripreso conoscenza, ma le sue condizioni dovevano ancora essere tenute sotto stretto controllo.