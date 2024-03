Patto tra Fiamme gialle e Agenzia delle Entrate

Contrasto all’evasione fiscale. E’ stato firmato ieri mattina dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Chiara Santini ed il sindaco Antonfrancesco Vivarelli un protocollo d’intesa per il contrasto dell’evasione fiscale. Le tre Istituzioni, rinnovando ed attualizzando un precedente memorandum sottoscritto nel 2018, si sono impegnate, ognuna per il proprio ambito di competenza, a perseguire obiettivi comuni a tutela delle finanze pubbliche, mediante un proficuo scambio di dati ed informazioni. Grazie all’intesa, verranno implementati i processi di analisi del rischio utili ad individuare comportamenti evasivi, che tramite la predisposizione di specifiche linee guida per la redazione delle "segnalazioni qualificate", preziosissime informazioni circostanziate suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento fiscale e contributivo che la Municipalità invierà alla Guardia di Finanza e all’Agenzia dell’Entrate per gli approfondimenti di rispettiva competenza. Il rinnovato dialogo istituzionale, che punta a dare una nuova spinta all’azione anti sommerso, sarà operativo per tre anni con possibilità di essere ulteriormente prorogato.