Patrocinio oneroso per la Granfondo ciclistica dei trapiantati

2Diciassettesima edizione della Granfondo ciclistica dei trapiantati organizzata da Aido Grosseto in programma venerdì 13 ottobre: c’è il patrocinio oneroso del Comune. "L’Amministrazione – spiega l’assessore Riccardo Megale – sposa in pieno tutte le iniziative che mirano a sensibilizzare i cittadini verso temi delicati e importanti come i trapianti di organi".