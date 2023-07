"Patrizia 1965" Il romanzo di Serino Oggi la presentazione

Francesco Serino, titolare della "Nuova Libreria" di via dei Mille, è autore del nuovo romanzo "Patrizia 1965" ambientato in una piccola città di provincia, in cui possiamo riconoscere Grosseto da alcuni particolari, uno su tutti la basilica del Sacro Cuore, che è una sorta di coprotagonista del romanzo. "Patrizia 1965" è un romanzo sulla fragilità, l’assurdità e la bellezza della vita, sull’amore filiale e sull’amore materno, sui piccoli misteri che ognuno lascia dietro di sè. Presentazione oggi alle 19 al "Molino Hub".