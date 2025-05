Palermo: al via il progetto di velaterapia "Navigare insieme: l’Italia senza barriere"

Nei locali del Marina Convention Centre di Palermo, alla presenza del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, nei giorni scorsi ha preso il via il progetto di velaterapia "Navigare insieme: l’Italia senza barriere", promosso dal Ministero, realizzato in collaborazione con la Lega Navale e la Federazione Italiana Vela, e dedicato a soggetti con disabilità che desiderano avvicinarsi al mondo della vela. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la vela inclusiva e di utilizzare lo sport come strumento di benessere e crescita personale. L’avvio di questo progetto ha coinciso con l’iniziativa relativa al "Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci" che ha iniziato il suo percorso proprio da Palermo. Al termine della riunione i partecipanti hanno potuto assistere ad una "esibizione", davvero singolare, di cui sono stati protagonisti i componenti della squadra parasailing, a fianco della "Vespucci" ormeggiata nel porto siciliano. E tutto si è svolto sotto lo sguardo attento di Filippo Maretti, che, in qualità di coordinatore tecnico federale, ha "veleggiato" insieme al Ministro e ad un gruppo di ragazzi che si sono ben comportati in questa attività dimostrativa. Filippo Maretti, attualmente, è coordinatore dell’attività nazionale parasailing, promozionale e agonistica, della Federazione Italiana Vela, ma il suo "incontro" con la Fiv risale al 2004, quando ha iniziato a collaborare, a vario titolo, con la Fiv. Dal 2010 si occupa, come coordinatore nazionale federale, dell’attività parasailing. Inoltre ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Londra e di Rio come tecnico della classe regina 2.4. Ha ottenuto la "Palma di bronzo al valore tecnico".

Paolo Pighini