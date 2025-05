Due scatoloni colmi di giocattoli. Dono ai bambini di Pediatria

GROSSETODue grandi scatoloni pieni di giocattoli e tanti sorrisi, quelli dei bambini della Pediatria dell’ospedale della Misericordia di Grosseto. È ai piccoli pazienti di questo reparto che saranno distribuiti i giocattoli, grazie al gesto della società Energy Ok, azienda da sempre molto vicina alla sanità. Lo scorso lunedì 12 maggio si è tenuta la consegna dei due grandi scatoloni nel reparto diretto dalla dottoressa Susanna Falorni. La direttrice ha accolto la donazione insieme allo staff della Pediatria ed ha espresso il proprio ringraziamento per questo gesto che come al solito è stato molto apprezzato dai bambini e solo che sono costretti a trascorrere purtroppo le loro giornate in ospedale. "Il reparto di Pediatria è particolarmente grato nei confronti di tutti coloro che si impegnano per proseguire nel miglioramento della nostra attività - ha detto la dottoressa Falorni, direttrice del reparto di pediatria del Misericordia - siamo contenti del rapporto che andiamo ad instaurare con le realtà associative ed economiche del territorio maremmano. Per le bambine e i bambini gesti come questi sono importanti non solo dal punto di vista del gioco in se stesso, ma perchè lo stesso giocattolo rappresenta un momento di spensieratezza e di divertimento riesce a migliorarne l’umore a rendere meno gravosa la degenza ospedaliera, rientra a pieno titolo nel piano di miglioramento dei percorsi di cura che siamo impegnati costantemente a incrementare. Per questo ringrazio il gesto di Energy Ok".