Patrimonio archivistico della Rete Grobac. Incontro online per conoscerne la ricchezza

Un incontro online per fare luce sul ricco patrimonio archivistico della Rete Grobac. Per dare conto di questo importante lavoro, che ha coinvolto numerosi archivi della provincia, è in programma oggi dalle 16,30, sul canale YouTube della Rete Grobac, l’incontro "Alla scoperta del nostro patrimonio archivistico". Si parlerà del lavoro coordinato dalla Biblioteca della Ghisa di Follonica, in collaborazione con l’Isgrec, che ha portato all’inventariazione degli archivi comunali di Scansano, Roccastrada, Magliano in Toscana, i fondi di Palazzo Nerucci a Castel del Piano e il fondo del Comitato provinciale di Liberazione di Grosseto. Con l’aiuto degli archivisti e degli operatori, sarà illustrata l’attività svolta e indicati i percorsi futuri. Si inizia con i saluti i di Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac e quelli dei rappresentanti degli enti coinvolti, per passare poi all’introduzione a cura della storica e archivista di Rete Elena Vellati. A seguire i contributi di Barbara Salotti, Ilaria Cansella, Dario Taraborelli, Elena Vellati e Stefania Ulivieri. La Rete Grobac delle Biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata da anni porta avanti una opera di inventariazione e descrizione, con il supporto dei soggetti di rete.