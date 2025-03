Passeggiata a Montioni per riscoprire la natura

FOLLONICA"Montioni in cammino: natura, partecipazione, futuro". Si chiama così la passeggiata tra i sentieri di Montioni organizzata dal Pd di Follonica, sezione Rolando Stella, un’occasione per riscoprire il legame con la natura e con la nostra comunità, condividendo idee, valori e progetti per il futuro. Ritrovo fissato per le 9.30 al parco Centrale di Follonica (spostamenti verso Montioni con mezzi propri). L’escursione durerà circa 4 ore. L’iniziativa è aperta a tutti, senza bisogno di preparazione particolare: scarpe comode e pranzo al sacco. Un’esperienza che va oltre il semplice camminare: sarà un momento di dialogo, ascolto e partecipazione, perché il futuro si costruisce passo dopo passo, insieme. L’evento nasce dalla volontà di creare spazi di confronto all’aria aperta, dove la bellezza del territorio si intreccia con il desiderio di una società più unita e sostenibile. Vi aspettiamo per condividere questa esperienza di comunità e di impegno. Info e prenotazioni 328-5599133.