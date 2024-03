Passaporti. Nuove modalità

La Questura ricorda che, già da qualche giorno, è stata aumentata la possibilità di appuntamenti per la consegna della documentazione necessaria per il rilascio del passaporto all’interno dell’agenda on-line. Per coloro che non riuscissero a trovare un appuntamento utile all’interno della predetta agenda ordinaria, è stata introdotta una nuova modalità per effettuare la prenotazione. Se nella sezione "appuntamenti ordinari" dell’agenda on-line non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze e si ha la necessità di partire entro 30 giorni, sarà possibile visualizzare sull’agenda Passaporti la sezione "appuntamenti prioritari". Si potrà così consultare le disponibilità della Questura per le due settimane successive e fissare un appuntamento. L’interessato dovrà quindi presentarsi agli sportelli con la ricevuta della prenotazione, il modulo di richiesta del passaporto compilato in tutti i suoi campi, l’autocertificazione dell’urgenza e i documenti comprovanti la necessità dichiarata (biglietto di viaggio). Nel caso in cui non fossero presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto "stampa modulo urgenza", che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro quindici giorni. Consegna dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.