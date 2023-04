Pasquavela che successo Ma alla fine a vincere è il mare dell’Argentario

Grande successo per Pasquavela, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. Tre giorni di regate, con condizioni meteo ideali, caratterizzate da vento dai quadranti settentrionali tra 8 e 20 nodi e poca onda. I 22 equipaggi iscritti nelle classifiche Irc e Orc hanno regatato su percorsi costieri e offshore tra il promontorio dell’Argentario, Talamone e le Formiche di Grosseto, per un totale di oltre 90 miglia percorse. Spettacolo sia dentro che fuori dall’acqua, con le vele che hanno caratterizzato lo specchio acqueo argentarino per tutto il week end pasquale. I vincitori di Pasquavela 2023 sono il Grand Soleil 40 Yankee di Pierfrancesco Costaiola in IRC1 e ORC1 e il First 35 Pazza Idea 4 di Emanuele Masciarri in IRC2 e ORC2. Al secondo posto in IRC1 si è classificato J Walker il J39 di Massimo Galli e al terzo Otaria il Comet 385 di Marco Paoletti. In IRC2 secondo posto per Pizzi e Teo il Sun Fast 3200 di Cassiano Sabatini e terzo posto per Uxor il Dufour 365GL di Attilio Benedetti. Nel raggruppamento ORC1 al secondo posto si classifica il Grand Soleil 49 R Luduan 2.0 – CC Aniene di Enrico De Crescenzo e al terzo il Comet 38 S Betta Splendens di Orazio Olivo. In ORC2 secondo posto per l’Elan 310 Dagobah 2 di Maurizio Micheli e al terzo posto Un Amour De Swan lo Swan 44 di Giandomenico Iannetti. Soddisfatto Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano. "Vedere il golfo colorato di tante vele e avere ricevuto tanti feedback positivi ci riempie di soddisfazione – commenta –. Ringraziamo il Comune, il Comitato di Regata e gli sponsor Podere 414 e Pasta Garofalo. Vi aspettiamo numerosi alla prossima regata, la Lunga Bolina, che si svolgerà sempre a P.S: Stefano fra quindici giorni". Ottimo week end anche per Marco Poma, vice presidente dello YCSS e membro del comitato di regata. "Siamo molto soddisfatti per la riuscita di Pasquavela 2023 – aggiunge –. Abbiamo saputo interpretare al meglio le previsioni del tempo, creando tutti i giorni percorsi tecnici diversi che hanno dato agli equipaggi la possibilità di esprimere al meglio il loro potenziale".". Tutte le classifiche sono disponibili al link: https:www.ycss.itregate-ycsspasquavela.

Il week end pasquale è stato caratterizzato dalle vele così come dal diporto. Rose Pigre è il primo yacht del 2023 ormeggiato alla banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano, a cui pian piano si aggiungono altre imbarcazioni. Un equipaggio quasi tutto al santostefanese quello della barca che ha inaugurato la stagione dei grandi ormeggi, con il comandante Maurizio Amato e il direttore di macchina Valerio Ballini, omaggiati da Artemare Club con il comandante Daniele Busetto. Saltato invece il primo scalo delle navi da crociera previsto per ieri a causa delle condizioni atmosferiche. Il prossimo si terrà il 19 aprile a Porto Ercole.

Andrea Capitani