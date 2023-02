Parte la campagna di adesione a Potere al Popolo

Al Khorakhanè, domani alle 18.30, ci sarà l’assemblea di lancio della campagna adesioni 2023, organizzata da Potere al Popolo. All’incontro, sarà presente anche Beatrice Gamberini, membro del coordinamento nazionale di Pap, candidata per Unione Popolare alle ultime regionali del Lazio. "Il nostro – dice Francesco Ladu – è l’unico movimento contro la guerra. Noi siamo contro l’invio delle armi in Ucraina, perché vorremmo una soluzione pacifica. Non vogliamo che questi soldi vengano spesi per aggravare ancor di più la soluzione. Il nostro motto è ‘giù le armi e su i salari’. Noi siamo contro questa guerra inutile e contro il caro vita che sta massacrando il popolo italiano. La maggior parte delle persone vuole la pace e non questo scontro sanguinoso". Poi il discorso si sposta sulla politica grossetana. "La situazione attuale a livello politico è vergognosa. Il nostro intento è quello di creare un’opposizione forte basata sulla pace". Potere al popolo ha molto a cuore anche la sanità pubblica: "Questa assemblea è molto importante – dice Sabrina Geri, infermiera e aderente a Pap –. Noi siamo la sinistra radicale che difende i più deboli. La sanità pubblica è stata indebolita a favore di quella privata. Noi lottiamo per la sanità pubblica perché ci sono molte persone che non possono permettersi di spendere per le visite private, ma che hanno bisogno di cure. Anche le liste di attesa sono molto lunghe e queste persone sono molto disperate perché sono obbligate ad aspettare tanto per o accertamenti importanti".