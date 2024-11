Parco Maremma. Conoscere i lupi. Tre incontri

"Il Parco racconterà e farà vedere il lupo con occhi diversi". Apre così la presentazione de "La trilogia del lupo", un ciclo di incontri dedicati alla scoperta e alla comprensione della specie del lupo, il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci.

"Vogliamo raccontare il lupo con l’occhio della scienza. L’obiettivo è porre l’attenzione sugli stereotipi che si sono creati intorno a questo animale, vogliamo dare una visione pragmatica, la sua presenza può essere un’opportunità ma può provocare danni e costi quindi è necessario creare un dialogo costruttivo. Al momento sono presenti all’interno del parco tre nuclei di circa una ventina di lupi in tutto con i cuccioli".

Attraverso tre appuntamenti, esperti e ricercatori offriranno al pubblico una prospettiva approfondita sulla coesistenza tra uomo e lupo, sui conflitti sociali e ambientali. I tre appuntamenti previsti dal programma prevedono un’escursione guidata "Sulle Tracce del lupo", con partenza alle 14 da Centro visite di Alberese. A seguire, alle 16.30, la conferenza e un brindisi per concludere la giornata. Gli eventi sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione, anche per un solo segmento del programma. Primo evento sabato 16 al Centro visite di Alberese e vedrà protagonista Luigi Boitani, professore onorario alla Sapienza, che parlerà di "Biologia e conservazione del lupo: la sfida della coesistenza" con video-proiezione delle fotografie di Alberto Pastorelli, un lavoro svolto all’interno del Parco in oltre dieci anni. Secondo appuntamento domenica 1 dicembre sul tema "Il lupo tra immaginario e realtà: false credenze, conflitti sociali e rischi reali" con Giulia Bombieri, zoologa e ricercatrice, e Laura Scillitani, zoologa e comunicatrice scientifica del Museo delle Scienze di Trento. Terzo incontro sabato 21 dicembre dedicato al rapporto tra il lupo e il cinema con il regista Mario Sesti. Titolo dell’incontro: "Da Kevin Costner a Riccardo Milani: mai gridare al lupo".

Maria Vittoria Gaviano