Parco fiume Ombrone. Altri trenta alberi in ricordo dei cari

2Il parco del fiume Ombrone, nella zona Dpark di via Leoncavallo, diventa sempre più verde. Dopo la piantumazione di 58 acacie in memoria di altrettante persone scomparse, torna l’iniziativa dell’associazione Il Giardino degli Angeli e della Uisp. Il Comune, infatti, ha dato la possibilità di piantare altri 30 alberi, sempre in ricordo di cari che non ci sono più.