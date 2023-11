Parco della Maremma sempre aperto. Trekking, laboratori e granchio blu

Chi lo ha detto che il Parco della Maremma si può visitare solo nella bella stagione? Torna anche quest’anno Parco Aperto, il ciclo di eventi pensati per visitare e vivere il Parco anche nella stagione autunnale e invernale. In tutto sono 12 eventi, da novembre a marzo, con il primo appuntamento in programma domenica.

Al cartellone di Parco Aperto si aggiungeranno visite guidate per conoscere meglio gli itinerari dell’area protetta e alcune aree solitamente non aperte alla visita. Ogni evento prevede un’esperienza che farà conoscere un particolare tema legato alla natura e alla biodiversità e un piccolo trekking, alla portata di tutti, per toccare con mano i temi affrontati. Sono state pensate proposte di trasversale interesse per poter coinvolgere non solo gli amanti del trekking, ma anche coloro che sono interessati agli aspetti scientifici. Oltre ad alcune attività pensate per famiglie, bambini e ragazzi.

Il cartellone sarà inaugurato dall’evento "Gli alieni della natura", di carattere scientifico che affronterà il tema delle specie alloctone del Mediterraneo. Un focus sarà dedicato al granchio blu, un ‘alieno’ sulle coste toscane, recentemente conosciuto in tutta Italia. L’appuntamento è alle 9, con Giampiero Sammuri, biologo, presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per conoscere le problematiche delle specie aliene e tante curiosità legate alla loro gestione. Per finire, una visita guidata nella parte terminale dell’Ombrone, per vedere dal vivo i granchi blu ed incontrare Giuseppe Anselmi, guardiaparco in pensione e presidente dell’associazione Alcedo. Prenotazione obbligatoria, contattando il centro visite al numero 0564 393238.