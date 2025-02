Parco dei Caduti: "Atti vandalici di persone incivili"

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Lotti (nella foto) esprime "profondo rammarico per i recenti atti vandalici che hanno colpito il parco dei Caduti a Sorano". Qui sono stati danneggiati dei lampioni. "Questi gesti incivili – spiegano dall’amministrazione comunale – non solo deturpano un’area pubblica di grande valore storico e sociale, ma minano anche la sicurezza e il benessere dei cittadini che quotidianamente vivono il parco".

E sulla storia degli adesivi che invitano a boicottare Israele apparsi su alcuni cartelli stradali il sindaco si era già pronunciato, condannando il gesto. Una voce diversa è invece quella dell’Anpi. "Si tratta – dicono i rappresentanti dell’Anpi – di una campagna di boicottaggio per denunciare la politica coloniale espansionista che Israele applica oramai da oltre mezzo secolo nei confronti dei territori Palestinesi e dei suoi abitanti. Due popoli e due Stati, questo è quello che dovremmo chiedere sempre a gran voce e non certo la devastazione con migliaia di morti civili tra i Palestinesi come risposta al tremendo criminale agguato del 7 ottobre di due anni fa. Boicottare non significa necessariamente odiare, sappiamo bene quanto il popolo d’Israele e la sua vivace società civile siano molto diversi in alcune importanti opinioni".

Nel commentare la presenza di questi adesivi, il sindaco Lotti aveva detto: "Sorano è e deve restare un luogo di pace, rispetto, confronto civile, non di divisione o incitamento ai conflitti. Nessuno spazio per l’odio. La nostra risposta sarà sempre il dialogo e la legalità". L’Anpi, riagganciandosi alle dichiarazioni di Lotti dice: "Ci sembra sproporzionata la presa di posizione del Comune di Sorano al riguardo".

