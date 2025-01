Il parcheggio della vergogna: buche, pozze e allagamenti. “Una situazione intollerabile”

Grosseto, 21 gennaio 2025 – Con un poco d’acqua la macchina va giù. Eppure siamo difronte all’ospedale. Ma effettivamente anche senza la pioggia le auto e i piedi dei grossetani non riescono a salvarsi. Il parcheggio sterrato dell’ospedale Misericordia – nonostante tutte le segnalazioni e anche alle rassicurazioni fatte – è ancora in queste condizioni: sterrato, pieno di buche e in caso di pioggia simile ad un lago. Come in questi giorni, appunto. E pensare che quel parcheggio dovrebbe garantire proprio posti auto per i cittadini che devono recarsi in ospedale, per visite, per accertamenti, per trovare e aiutare un caro in difficoltà o più semplicemente per andare a prendere dei farmaci. E’ un problema per le persone giovani, figuriamoci per gli anziani che – magari – hanno anche difficoltà deambulatorie. Non c’è solo il rischio di danneggiare le auto o di sporcarsi in modo imbarazzante i vestiti: c’è anche il rischio – e serio – di cadere. La pioggia di ieri ha rimesso i cittadini in gravi difficoltà.

"Quando piove – racconta Claudio Petrolini – il problema diventa ancora maggiore in questo parcheggio. Le buche sono disastrose per le nostre macchine, andrebbe sistemato tutto il parcheggio. Vorrei che il parcheggio dell’ospedale fosse in condizioni ottimali, andrebbe livellato e buttato un po’ di breccino, se non è proprio possibile asfaltarlo”.

"Ogni volta che mi reco all’ospedale e non trovo posto nel parcheggio asfaltato – afferma Samuel Nervini – devo parcheggiare qua, nell’area sterrata. Oltre a rischiare di spaccare la macchina mi sporco davvero tanto. La speranza è di vedere un parcheggio asfaltato, perché mettendo solo i ciottoli non si risolve il problema, alla prima pioggia si riaprono le buche. Bisogna rifare una buona pavimentazione, ci possiamo accontentare anche della pavimentazione che è stata messa nel Vallo degli Arcieri, ad esempio. E’ un disagio, la situazione non è delle migliori”.

"Parliamo del Ranch? Perché non si può chiamare in modo differente questo parcheggio – ironizza Adriana Vitali –: quando piove è un disastro. Basterebbe mettere ogni tanto un po’ di breccino. L’ospedale Misericordia è grande, per cui è normale che si rendano necessari anche molti posti auto. Deve essere sistemato quanto prima e non deve essere certamente chiuso. Inoltre c’è anche la minaccia che i posti auto diventino a pagamento. E’ preoccupante, perché io sto andando a prendere dei farmaci oggi, all’ospedale ci si reca per bisogni importanti e non si può accedere in un ranch con le pozze e fango”. Eppure siamo di fronte all’ospedale, e la soluzione ancora sembra lontana.