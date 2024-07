Parcheggio alla Manganella. Ora ci sono 67 posti auto in più

Sono terminati i lavori di realizzazione del grande parcheggio tra via della Manganella e via dei Chiassarelli, dotato di 67 posti auto, di cui 4 riservati ai disabili, 2 per la ricarica di veicoli elettrici e di 10 posti per le moto. All’interno del parcheggio, che aprirà nelle prossime settimane, ci sarà un punto di adduzione idrica per l’erogazione di acqua potabile, e una pensilina fotovoltaica in grado di fornire una potenza di 4.6 kW per lo scambio di energia in rete. La pensilina, in futuro, potrà anche ospitare un servizio di bike sharing. L’importo complessivo dei lavori, pari a 355mila euro. "Il nuovo parcheggio tra via della Manganella e via dei Chiassarelli oltre a risolvere il problema dei posti auto e a favorire il decongestionamento urbano – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e ai progetti strategici per il turismo e il territorio – consente di riqualificare un’area a vocazione turistica, a cui il Comune di Massa Marittima ha riconosciuto un ruolo strategico, come punto privilegiato di connessione tra il centro storico ed il territorio aperto. Lo abbiamo infatti sempre definito ‘parcheggio scambiatore’, dove poter lasciare l’auto, per proseguire poi con la bici alla scoperta dei percorsi cicloturistici. Collegato alla riqualificazione di quest’area c’è un altro progetto del Comune. che prevede il recupero di via dei Chiassarelli, storica direttrice di collegamento tra Massa Marittima e Ghirlanda. La via sarà trasformata in un sentiero turistico percorribile a piedi ed in bici, che unirà il nuovo parcheggio con la fonte del Tordino, a Ghirlanda, punto di partenza per i percorsi cicloturistici per la visita del territorio circostante. Puntare sul cicloturismo che è un settore interessante per il nostro territorio".