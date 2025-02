Parcheggi, prorogata validità dei bollini verdi

MONTE ARGENTARIO È stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo la validità dei bollini verdi, rilasciati nel 2024, che regolamentano la sosta dei veicoli nei centri urbani di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Lo ha stabilito l’ordinanza n. 37/25 emanata dalla Polizia Municipale. Questa tipologia di contrassegno abilita alla sosta nei centri dell’Argentario ai soggetti autorizzati, ovvero coloro che, pur non essendo residenti nel Comune di Monte Argentario, sono proprietari o affittuari di immobili o dispongono di altri requisiti stabiliti dall’amministrazione comunale. La procedura di rilascio o rinnovo del bollino auto, costituito adesso da un Qrcode, si effettua tramite apposita applicazione Argentapp per tutti coloro che devono fare o rinnovare il bollino auto, scaricando l’apposita applicazione nella sua versione aggiornata. Gli addetti al servizio, gestito da Ama, l’Azienda speciale del Comune, saranno a disposizione degli utenti per la sola assistenza alla compilazione del form sull’app Argentapp nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e martedì dalle 14,30 alle 16,30 negli uffici di via XX Settembre 7 a Porto Santo Stefano. Il venerdì dalle 9,30 alle 12,30 nella delegazione comunale di Porto Ercole. Nel frattempo, l’Ama sta andando avanti con le selezioni dei nuovi ausiliari del traffico e con l’installazione delle nuove colonnine per i parcheggi a pagamento, con il servizio che dovrebbe tornare attivo dai primi giorni di marzo.