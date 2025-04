Pallavolo Grosseto in lotta salvezza: sfida decisiva contro Frascati Volley

E’ l’ora di tirare fuori unghie e denti per le ragazze della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. A tre turni dalla fine del torneo di B2 femminile le ragazze di Rossano Rossi oggi alle 18.30 ospitano il Frascati Volley per il primo degli ultimi tre scontri salvezza. Grossetane che lottano per la salvezza diretto o per un migliore posto playout.

"Rimangono tre partite, questa giocandola in casa abbiamo un unico risultato – spiega coach Rossano Rossi -. Dobbiamo anche sperare che dagli altri campi arrivino notizie importanti per noi. Sarà una partita particolare perché ci saranno anticipo e posticipi. E’ un momento tosto, dobbiamo tirare fuori il meglio. La squadra sta bene fisicamente, seppur con qualche acciacco. Le infortunate sono recuperate. Mentalmente dobbiamo mettere il piede sull’acceleratore fin da subito. Questo sarà il filo conduttore di queste ultime tre partite: perché cercare tre vittorie potrebbe consentirci di salvarci direttamente senza playout. Anche se è difficile. Frascati è sopra noi, potrebbe riportarla dentro la lotta playout. Roma 7 ha un finale molto difficile di campionato. Frascati Volley ha giocatrici di livello, ci misero in difficoltà. Sono state molto discontinue, giocando bene contro le squadre di alta classifica. E ora sono in un buon momento".

A fare visita alla squadra maremmana il Frascati Volley Club, formazione ottava in classifica, reduce anche da due vittorie consetivie. Poggetti e compagne sono obbligate a conquistare punti preziosi per cercare di conservare la categoria. L’obiettivo delle maremmane è quello di arrivare almeno a giocarsi i playout. Nella gara dell’andata, le grossetane, s’imposero al quinto set. Tutte a disposizione per coach Rossano Rossi che però spera di avere una squadra pronta soprattutto a livello mentale e di approccio alla partita.