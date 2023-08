Palio Marinaro Monte Argentario: Ecco il Drappo di Agosto Oggi il Palietto

Ecco il drappo che verrà assegnato al vincitore dell’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario. Luigina Loffredo è l’autrice che, anche per questa edizione, ha realizzato lo stendardo. È stato presentato ieri durante la messa delle 18.30 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, prima della classica processione a mare in onore del patrono. Tema di quest’anno, oltre alla tradizione che vede capeggiare la Madonna dell’Assunta, un triplice centenario. Si tratta dell’asilo delle suore Immacolatine, inaugurato nel 1923 a Porto S.Stefano; quello dell’ex asilo Cuniberti, anch’esso inaugurato nel 1923 a qualche mese di distanza; quello della nascita di Primo Minutolo, ex timoniere ed ex comandante del Palio, uno dei personaggi che hanno fatto la storia della competizione. Oltre, ovviamente, ai riferimenti dei quattro rioni. "È sempre una grande emozione realizzare lo stendardo – ha detto la pittrice –. Dipingere su seta richiede una tecnica particolare, sono molto orgogliosa di aver confezionato il drappo per la seconda volta". Oggi sarà invece la giornata dedicata al Palietto, la competizione remiera riservata ai giovani under 23 di Porto Santo Stefano, vera anteprima della grande sfida di Ferragosto. Alle 11.15 si terrà una messa officiata dal vescovo Giovanni Roncari, e dalle 18 la sfida del Palietto con la sfilata equipaggi e delle dirigenze in corso Umberto I. Alla sfilata parteciperanno il capitano del Palio Emilio Sclano, il delegato del sindaco Giovanni Loffredo, i dirigenti dei rioni, gli equipaggi, le madrine e i portabandiera, senza gruppi di tifoserie. La regata verrà disputata su un percorso di 2.400 metri suddiviso in sei tratte.

Andrea Capitani