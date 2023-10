Osterie d’Italia, tra le new entry due ristoranti del comprensorio

È stata presentata al Teatro dell’Elfo di Milano, la 34esima edizione di Osterie d’Italia 2024, la guida che ti fa scoprire la ristorazione più autentica del nostro Paese. Tra le 5 osterie della Condotta Slow Food Monteregio ci sono la Vecchia Hosteria a Bagno di Gavorrano, alle quali si aggiunge l’Osteria Da Tronca a Massa Marittima. Le parole di Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, ben sottolineano i valori di questa Guida: "Per noi Osterie d’Italia è si un prodotto editoriale, ma anche un progetto associativo. Lo dimostra il fatto che tanti cuochi segnalati, aderiscano all’Alleanza Slow Food". "Siamo felici e orgogliosi di questo grande risultato, – afferma Grazia Ghilli Presidente della Condotta Slow Food Monteregio – che dimostra ancora una volta che sul nostro territorio si lavora in maniera etica, sostenibile e seguendo la filosofia del buono, pulito e giusto. Un grazie va quindi alle nostre osterie per applicare ogni giorno questa logica e per il lavoro".