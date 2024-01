Casa di Comunità, in settimana via ai lavori all’ospedale di Pitigliano

Pitigliano (Grosseto), 8 gennaio 2024 - Il nuovo anno si apre con una bella notizia per l’ospedale Petruccioli di Pitigliano e per tutti gli utenti dell’area delle Colline del Fiora. Venerdì 12 è infatti previsto l’inizio dei lavori all’ospedale pitiglianese per la costruzione della nuova palazzina che ospiterà la Casa di comunità. Interventi che prevedono anche i lavori di ampliamento dell’ospedale di comunità che invece riguarderanno l’attuale struttura ospedaliera. Prima mossa, in programma proprio venerdì, sarà il trasferimento dei medici di medicina generale al secondo piano. Comincia così la fase che vedrà cambiare volto all’ospedale pitiglianese. Si tratta di lavori ambiziosi e importanti per il territorio delle Colline del Fiora.

Per questo nuovo importante progetto, che prevede la realizzazione di una nuova struttura, sono stati prediletti materiali e cromie di colori nel rispetto della tradizione e del contesto in cui il nuovo edificio si colloca. Il progetto, che fu spiegato nel dettaglio qualche mese dall’Azienda sanitaria locale toscana Sud Est, prevede infatti che esternamente le superfici siano intonacate e tinteggiate secondo una colorazione che simula quella dei blocchi di tufo, materiale tipico proprio di Pitigliano, integrandosi al tempo stesso con gli edifici che lo circondano. Sarà anche una struttura green e attenta all’ambiente.

Sulla nuova struttura è prevista infatti la realizzazione di coperture inclinate, queste sono rivolte verso sud in modo da garantire una maggiore esposizione, e l’efficacia dei pannelli fotovoltaici posizionati in copertura, inoltre consentiranno di avere il fronte più basso nell’area più frequentata garantendo così un ambiente luminoso e non opprimente.

I lavori, che tecnicamente inizieranno a fine mese si aggiungono ad altri in provincia di Grosseto, cioè quelli di Orbetello e Monte Argentario. Nel primo caso è in fase di realizzazione una centrale operativa territorio (Cot), struttura chiave nell’organizzazione e nella gestione delle risorse sanitarie a livello territoriale, mentre a Porto Santo Stefano è in cantiere una nuova casa di comunità. A Pitigliano è possibile che venerdì e sabato, in concomitanza con il trasferimento dei medici di medicina generale, si possa venire a creare qualche disservizio.