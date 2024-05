Ospedale, la farmacia non chiude. Anzi, aumenta i giorni di servizio

Niente chiusura, la farmacia all’interno dell’ospedale di Castel del Piano continuerà ad essere aperta.

È questa un’altra notizia positiva che arriva dal nosocomio amiatino. "All’interno del nostro presidio ospedaliero di Castel del Piano – commenta Maria Rosa De Masi, assessora alla sanità del Comune di Castel del Piano – dove la nostra farmacia territoriale rischiava la chiusura a causa dell’assenza del personale e il personale impiegato nel nostro presidio rischiava di essere trasferito in altre sedi. Grazie alla nostra attività e al fondamentale intervento dell’amministrazione Asl siamo riusciti non solo a scongiurare la chiusura ma a confermare la presenza della farmacia ospedaliera, che sarà attiva non più due giorni a settimana, ma su 5 giorni settimanali per garantire un servizio migliore per la popolazione".

Le buone notizie non si fermano qui.

"Altro risultato importante che abbiamo raggiunto – prosegue – riguarda gli infermieri del territorio i quali sono tornati ad avere come mansione quella di recarsi all’esterno del presidio. Potranno tornare a recarsi nelle Rsa e nelle abitazioni di cittadini aventi bisogno di un servizio di cure difficili e medicazioni. Questi interventi erano stati interrotti a causa di un’interpretazione non corretta di una disposizione sanitaria".

Soddisfazione è espressa anche dai vertici della Lega provinciale con il commissario Massimiliano Baldini.

"Con Maria Rosa De Masi – dice Baldini – abbiamo visto un cambio di passo importante, poche parole e molti fatti; nonostante il poco tempo a sua disposizione ha dato risposte tangibili nei confronti delle richieste della cittadinanza".

"Spero di concludere il mio mandato con un’ulteriore attività concreta – conclude De Masi –, ovvero riportare nel nostro importante centro trasfusionale il terzo apparecchio per la plasmaferesi".