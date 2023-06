Un solo medico di notte per 79 posti letto in ospedale

Grosseto, 17 giugno 2023 - Sarà un’estate "complicata" per i medici del Misericordia, soprattutto per chi lavora nei reparti di nefrologia, medicina interna e malattie infettive. Così come per i pazienti: c’è infatti una proposta che vede, dal primo di luglio, un solo medico di guardia, in orario notturno, (dalle 20 alle 8) per 79 posti letto disposti su sei piani. Ovvero quelli dei tre reparti. Una scelta che è stata dettata dalla cronica mancanza di professionisti che affligge il nosocomio grossetano ormai da tanto tempo. Un’emorragia di professionisti che fa pensare e preoccupare, soprattutto tutti coloro dovranno fare i conti con la sanità. Tra l’altro i reparti, che dovranno essere accorpati sotto la responsabilità di un unico professionista medico, sono dislocati su più piani. E dunque per i medici si prospetta anche una doppia fatica. Vero che gli accordi sindacali parlano di 80 pazienti per un medico, ma la situazione del Misericordia sta diventando paradossale.

Sì perché l’ospedale di Grosseto è diventato il punto di riferimento anche degli altri nosocomi della provincia e i casi più complessi confluiscono, come normale che sia, proprio al Misericordia. Situazione analoga c’è anche a Orbetello e Massa Marittima, ma il solo medico professionista in orario notturno, deve controllare molti letti in meno. Soprattutto adesso che in estate, in tutta la provincia di Grosseto, l’aumento di persone cresce così come i bisogni di assistenza e ricovero. L’Asl assicura invece che "cambierà solo l’organizzazione interna mentre il numero dei medici in guardia e reperibili non subisce variazioni – dice –. Pertanto il medico di guardia non è solo. Dal 1° luglio l’organizzazione prevede un medico di guardia in orario notturno nei tre reparti ma sarà supportato, in caso di necessità, da altri due medici dell’area medica che saranno reperibili. Inoltre è bene aggiungere che ci sono altri medici di guardia in orario notturno in vari reparti dell’ospedale Misericordia di Grosseto quali Cardiologia, Pneumologia-Utip, Rianimazione, Neurologia e Chirurgia che, a seconda dei bisogni e dell’urgenza, sono chiamati ad intervenire a supporto del medico dell’area medica. Comunque – chiude la Asl – è pienamente rispettato il rapporto che contempla la presenza di un medico di turno in orario notturno per 80 posti letto".