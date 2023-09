Ormeggi, prove di distensione. Santa Liberata, i Comuni cercano soluzioni condivise

Ormeggi a Santa Liberata, prove di distensione? La querelle tra i Comuni di Orbetello e di Monte Argentario sui posti barca nel canale è partita nel 2021, quando l’ente lagunare scelse di non comprendere i residenti argentarini tra i beneficiari per l’assegnazione dei piccoli natanti sotto gli 8 metri e mezzo. Dei 40 posti assegnati fino al 2020 neanche l’ombra, cosa che aveva fatto discutere i due Comuni. Stessa cosa nei due anni successivi ma, con la rielezione a sindaco di Arturo Cerulli, l’ente argentarino vuole tornare a dire la sua e riavere dei posti barca nel canale. "Cercheremo di trovare una soluzione – dice il sindaco Arturo Cerulli – che non può essere quella che vada tutto a Orbetello. C’è massima disponibilità a trovare un accordo, ma ancora non ne abbiamo parlato. Ancora non ho sentito Casamenti se ci sono dei posti barca a nostra disposizione, noi vogliamo dire la nostra. Se non ci sarà via di uscita faremo valere i nostri diritti, speriamo che si trovi un accordo tra le parti". "Ecco il comune di Monte Argentario e di Orbetello che litigano per i pontili – dice Ivan Poccia, consigliere comunale di Orbetello a demanio e diportismo, commentando la foto scattata da La Nazione in occasione della cerimonia di cambio del comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano –. Battute a parte, più o meno interpretate male e strumentalizzate, è in essere un proficuo dialogo per trovare la giusta soluzione che tenga conto anche della storia del canale di Santa Liberata. In questi anni, grazie alle scelte fatte dalla nostra amministrazione, la domanda dei residenti nel comune di Orbetello, per i posti barca a canone agevolato, è aumentata in maniera esponenziale, e pertanto nell’emergenza sono state fatte delle scelte. Adesso stiamo studiando delle soluzioni che tengano anche conto delle esigenze degli amici argentarini". Secondo il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, comunque, i due Comuni dovranno sedersi ad un tavolo anche per le problematiche alla strada della Feniglia, di competenza di entrambi gli enti.

Andrea Capitani