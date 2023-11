Organizzazione rete scolastica. Il dimensionamento non cambia

Per il prossimo anno, il dimensionamento scolastico rimane tal quale. Il Consiglio provinciale ha approvato ieri il Piano di organizzazione della rete scolastica della provincia di Grosseto 2023 -2024, concordato con dirigenti scolastici e conferenze zonali. Per il momento il dimensionamento scolastico rimane uguale rispetto allo scorso anno. "Ma è una certezza che entro il 31 dicembre – spiega il presidente Limatola – saremo chiamati ad approvare nuovamente il Piano per calare sui territori i nuovi criteri che guideranno i ‘tagli’ delle autonomie scolastiche previsti dal Governo. Solo nella nostra Regione si parla di 24 autonomie scolastiche in meno, passando dalle attuali 470, alle 455 già dall’anno 2023-2024; alle 452 l’anno successivo, fino alle 446 nell’anno scolastico 2026-2027". "Alcune Regioni, tra le quali la Toscana, si sono opposte a questa sciagurata scelta – conclude – che decreta di fatto un impoverimento della scuola pubblica. Purtroppo, il Tar ha rigettato la sospensiva richiesta dal ricorso della Regione ed entrerà nel merito a febbraio 2024. E e anche la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi delle Regioni".