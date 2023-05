Ordigno bellico trovato in un bosco: ieri "brillamento" in sicurezza

I militari specializzati dell’Esercito, appartenenti al 2° Reggimento del Genio Pontieri di Piacenza, hanno fatto brillare un ordigno inesploso, risalente al secondo conflitto mondiale. L’oggetto era stato segnalato ai Carabinieri di Monterotondo: si tratta di una bomba da mortaio da 8 centimetri, di nazionalità tedesca, ritrovata in un bosco vicino alla Sarzanese-Valdera. Dopo la segnalazione, i Carabinieri avevano messo in sicurezza l’area, disponendo passaggi periodici sul posto ed attivando, come di consueto, il previsto piano di bonifica conclusosi con il brillamento dell’ordigno. La bomba infatti, sebbene siano passati molti anni, risultava ancora efficiente. Per garantire una maggiore sicurezza durante le operazioni, i Carabinieri hanno dovuto temporaneamente sospendere la circolazione stradale. Il rinvenimento di un ordigno va immediatamente segnalato alle forze di polizia, così da consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva bonifica.