Ordigno bellico al Calvello. Due ordinanze

MONTE ARGENTARIOUn presunto ordigno bellico si troverebbe di fronte alla spiaggia del Calvello, conosciuta come La Bionda, nel territorio comunale di Monte Argentario. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli (foto), infatti, hanno emesso due ordinanze relative alle misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire ogni possibile rischio derivante dalla presenza di un presunto ordigno bellico nello specchio acqueo antistante la spiaggia de La Bionda.

É stato infatti rinvenuto un oggetto metallico di possibile natura esplosiva – almeno questo è quanto viene ipotizzato – per questo motivo è stato deciso di vietare a persone, mezzi e unità navali di accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione, effettuare attività di immersione ed effettuare qualsiasi ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare non autorizzata, che potrebbe interferire con le successive operazioni di messa in sicurezza, recupero e rimozione dell’oggetto ritrovato. Lo specchio acqueo ricade all’interno del raggio di 60 metri dal punto di coordinate geografiche, con Latitudine 42°26’15’’N e Longitudine 011°08’06.9’’E (WGS84). Vietato anche lo svolgimento di attività lavorative e commerciali nell’area interessata, fino al cessato pericolo.