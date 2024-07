Orbetello si prepara ad accogliere una delle mostre più attese dell’anno: da sabato a domenica 11 agosto la Galleria Orler ospiterà le opere di Joseph Kaliher, un artista dal percorso straordinario e dal talento inconfondibile.

Joseph Kaliher, nato in una comunità di hippies vicino a Ranger, Texas, si trasferisce in Italia a soli due anni con la madre e il suo secondo marito, il Duca Emanuele Canevaro di Zoagli. Cresciuto tra Italia e Inghilterra, Kaliher completa i suoi studi nel collegio dei Padri Rosminiani a Leicester. La sua formazione prosegue con lezioni del maestro Maurizio Martelli a Firenze e un diploma all’Institut Superieur de Peinture Van Der Kelen et Longelain di Bruxelles.