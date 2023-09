"Operazione Cuore" Solidarietà in piazza

Appuntamento dell’Estate Gavorranese oggi con "Operazione Cuore" con l’intento, grande, di andare al completamento del progetto "Stelle Emergenti". L’edizione di quest’anno ha lo scopo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di libri scolastici a favore di studenti, anche universitari, di famiglie bisognose. Era stata Laura Romeo a dar vita alla prima edizione di questo appuntamento nel 2016 e, di volta in volta, l’ideatrice del progetto era riuscita a coinvolgere anche personaggi del mondo dello spettacolo come Romina Minadeo e Lino Banfi. E La Romeo sarà presente pure stasera per prendere parte alla serata che quest’anno va in scena con la collaborazione della Cri locale e coglierà l’occasione per salutare e ringraziare gli sponsor, con in testa Banca Tema, e tutti coloro che si siederanno alla mega tavolata di beneficenza organizzata nel giardinetto del capoluogo con la collaborazione della Proloco presieduta da Stefano Santini.

Roberto Pieralli